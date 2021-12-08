В Кудрово открыли движение по новому ж/д переезду в сторону Петербурга

В Кудрово открыли движение по третьему ж/д переезду. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В среду, 8 декабря, в Кудрово открыли новый железнодорожный переезд на улице Подвойского в сторону Санкт-Петербурга. Это позволило улучшить транспортную доступность новостроек. Напомним, что до зимы 2021 года в областном городе было только два ж/д переезда – Кудровский проезд и на Ленинградской. Однако понятно, что для свободного передвижения 50 тысяч жителей Кудрово этого было недостаточно.

- Мы получили большое количество обращений от жителей с просьбой открыть новый переезд. Все получилось благодаря слаженной работе с нашими коллегами из Ленобласти и Санкт-Петербурга. Особенно хочу поблагодарить за оперативность наших коллег из РЖД и ГИБДД, - сообщил замглавы правительства 47-го региона по транспорту Сергей Харлашкин.

С 9 декабря через новый переезд будет ходить социальный автобус №692, где будут действовать льготные проездные. К слову, недавно в 47-м регионе запустили еще один новый маршрут к новостройкам – маршрут №533 соединил жилые комплексы «Ясно Ясино» и «Землянино» с метро.