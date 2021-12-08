На Аллее героев в Петербурге установят памятник летчику Нельсону Степаняну

В Петербурге установят памятник-бюст летчику Нельсону Степаняну. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Московском парке Победы в Петербурге установят памятник военному летчику Нельсону Степаняну. Бюст появится на Аллее героев в четверг, 9 декабря, в 12:00. На торжественной церемонии будут присутствовать не только чиновники районной администрации, но и внучка и правнук дважды Героя Советского Союза.

Памятник летчику изготовили по проекту скульптора Павла Игнатьева. Напомним, герой войны погиб в бою под портовым городом Лиепая, что находится в Латвии.

- Звание Героя Советского Союза за мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками легендарному летчику присвоили в октябре 1942 года, когда он сражался в небе Ленинграда и на подступах к городу на Неве. Второе звание присвоили в марте 1945 года посмертно, - передает пресс-служба Смольного.