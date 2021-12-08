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Спорт8 декабря 2021 20:33

Семак объяснил, почему «Зенит» не всегда играет раскрепощенно, как в матче с «Челси»

Главный тренер сине-бело-голубых сетует, что не все соперники позволяют дышать столь свободно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сергей Семак оценил игру "Зенита" в матче с "Челси".

Сергей Семак оценил игру "Зенита" в матче с "Челси".

Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями, почему его команда не может играть всегда столь раскрепощенно, как в минувшем матче с «Челси» в Лиге чемпионов. Напомним, сине-бело-голубые вырвали ничью (3:3) в поединке с действующим победителем престижного еврокубка. По словам наставника петербургского клуба, не каждая команда позволяет дышать свободно на поле.

- Если вы посмотрите прошлые пять игр «Челси» в ЛЧ, то они пропустили один мяч. А сегодня получили сразу три от «Зенита», не сыграли на максимум. Поэтому открытая игра, моментов много. Очень сложно играть другие матчи в таком же стиле, потому что игры бывают и закрытые. В остальных матчах, я думаю, мы все равно сыграли в свою силу, - отметил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов, но получил шанс продолжить еврокубковую весну в Лиге Европы. Жеребьевка состоится позднее.