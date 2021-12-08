Теплоэнергетики реконструируют восемь километров теплосетей на юго-западе Петербурга

Сосновую поляну ждет масштабное обновление теплосетей. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Теплоэнергетики обновляют более восьми километров теплосетей для жителей юго-запада Петербурга. Повезет жителям квартала Сосновой поляны, ограниченного улицами Тамбасова, Здоровцева и проспектами Ветеранов и Народного Ополчения. Предстоит реконструировать трубопроводы различных диаметров, от 50 до 400 мм. Специалисты смонтировали уже 1,5 тысячи сетей.

- Реконструкция обеспечит надежность и качество теплоснабжения 36 зданий, в том числе 26 жилых домов, 3 детских садов, 2 школ и одного учебного учреждения, - обещают в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Чтобы не прерывать подачу тепла, специалисты построят 6,5 тысячи метров временных трубопроводов. Точные сроки окончания работ не сообщаются, но в сентябрю 2022 года на месте траншей уже постелют свежий газон.

К слову, тем временем на севере Петербурга прорыв трубы привел к разливу кипятка на 5 тысячах квадратных метров, обжегся один человек.