В Петербурге арестовали предполагаемого пособника Кулибабы, обвиняемого в убийстве 30-летней давности

В Петербурге отправили в СИЗО предполагаемого киллера за убийство в 1993 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд отправил в СИЗО Владимира Карпинского, предполагаемого пособника Владимира Кулибабы в убийстве 30-летней давности. Напомним, бывшего помощника главы Олимпийского комитета РФ обвиняют в расправе в 1993 году над Игорем Савиным по прозвищу «Кувалда», подозреваемого в покушении на Костю Могилу, чьим близким товарищем и был Кулибаба.

По версии следствия, Карпинский в этом всем исполнял роль киллера и выстрелил не менее 16 раз в жертву. Сделал он это хладнокровно, из автомата Калашникова.

- Вину Карпинский не признает, его задержали 7 декабря 2021 года. У суда он просил домашний арест или другую мягкую меру. В СИЗО он пробудет минимум по 6 февраля 2022 года, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Вскоре меру пресечения изберут самому Кулибабе.