Смольный выделил 2 млн рублей на вывоз снега из 58 точек Петербурга в 2022 году

В Петербурге выделили 2 млн рублей на вывоз сугробов из районов города в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделил почти 2 млн рублей на погрузку, вывоз и утилизацию снега из 58 точек в черте города. В список входят почти все районы. Об этом сообщается в госзакупке, опубликованной городским центром управления парковками. В основном, речь о вывозе сугробов с пунктов временного складирования снега. С учетом снегопадов в декабре 2021-го, таких точек с горами осадков может быть много.

- Срок окончания услуг: 31 декабря 2022 года включительно. Исполнитель обязуется предоставлять материалы фото-фиксации факта погрузки-отгрузки снежных масс, - отмечается в конкурсной документации.

Подрядчика выберут 17 декабря 2021 года. С ним заключат контракт с 1 января, если, конечно, УФАС не найдет нарушений в госзакупке, и все сдвинется на неопределенный срок.