Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 декабря 2021 года: Звезды простились с Ниной Ургант и задержание долларового миллионера

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 декабря 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 декабря 2021 года. Власти Северной столицы раздумывают над тем, чтобы перестать выдавать QR-коды тем, кто неофициально переболел коронавирусом. По информации источника «КП», городской Роспотребнадзор изначально не хотел, чтобы в Петербурге выдавали «иммунные документы» задним числом. Но окончательного решения по вопросу еще нет. Тем временем город захлестнула эпидемия гриппа, развивающаяся на фоне пандемии коронавируса. Все из-за нового штамма инфекции.

Наши журналисты разобрали по полочкам транспортную реформу, которая вступает в силу в городе с апреля 2022 года. Если коротко, то маршрутов станет меньше, но социального транспорта – больше, пригороды спасут электрички после исчезновения маршруток, а транспортные узлы соединят с магазинами. Ну и не забудем про подорожание тарифов на проезд.

В Северной столице задержали долларового миллионера Августа Мейера и его жену по делу о хищении 2,3 млрд рублей у банка. «КП» выяснила, что грозит владельцу крупной парфюмерной сети «Рив Гош».

Наконец, в городе простились с легендарной актрисой Ниной Ургант. На траурную церемонию пришли звезды: Александр Розенбаум, Иван Краско, Михаил Боярский, а также внук и сын Иван и Андрей Урганты. Однако почти всю церемонию скрыли от широкой публики. Как итог, поклонников творчества Нины Николаевны пришло немного. О трогательных прощальных речах звезд «КП» написала отдельно.