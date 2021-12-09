Более 35 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург сохраняет высокие темпы вакцинации, приближая горожан к общему иммунитету. Так, по данным комитета по здравоохранению в минувший вторник, 7 декабря 2021 года, инъекции сделали более 35 тысяч человек.

- За минувший вторник первым компонентом вакцины в Санкт-Петербурге привито 16 390 человек. Всего сделано 35 260 инъекций, - рассказали в комитете.

Среди всех привившихся за сутки 5766 человек - это жители города старше 60 лет.

По данным Смольного на 8 декабря в Северной столице уже закончили полный цикл вакцинации 2,3 миллиона человек. Запас вакцины в городе составляет более 681 тысячи доз.

Напомним, что в правительстве города отмечают важность вакцинации. Так, сохранение высоких темпов позволит избежать ограничений на новогодние праздники.