Мороз и солнце ждут Петербург 9 декабря

Мороз продолжится в Петербурге 9 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург ждут мороз и солнце, правда, с переменной облачностью. В четверг, 9 декабря 2021 года, в городе продолжатся холода, зато будет без снега, а температура воздуха станет чуть повыше, чем в последние дни. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 9 декабря, синоптическую ситуацию по-прежнему будет формировать скандинавский антициклон. На его периферии ожидается облачная с прояснениями погода, и без существенных осадков, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в Петербурге составит 9-11 градусов мороза, по Ленинградской области ожидается до минус 8-13 градусов, местами даже до минус 18 градусов. Ветер будет легкий, юго-восточный 1-6 метров в секунду.

Напомним, что такой холод совсем несвойственный Петербургу в декабре. Так, минувший день стал на 10,5 градусов холоднее, чем по климатической норме.