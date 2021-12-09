Привязанную на морозе к дереву собаку нашли в Петербурге

Собаку привязанную к дереву на морозе нашли в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Очередной акт жестокого поведения с животными произошел в Санкт-Петербурге. Вечером в среду, 8 декабря 2021 года, местные жители нашли собаку, которую бросили на морозе, привязав к дереву. Ушастую красавицу обнаружили во дворе дома 103 на улице Бабушкина. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- После того как заметили ее, подождали минут 20, никто не пришел. Одна из неравнодушных девушек забрала ее к себе, на передержку. Видимо собаку привязали целенаправленно, на два тугих узла, - рассказали свидетели.

Собака оказалась молодой девочкой, пугливой, но при этом контактной. Горожане надеются, что найдется хозяин, который потерял свою любимицу, либо же есть неравнодушные петербуржцы, готовые забрать животное к себе в семью.