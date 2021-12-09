Дом Красиловой продают в Петербурге

В Петербурге выставили на продажу Дом Красиловой / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу Дом Красиловой. Здание находится на углу Греческого переулка и 3-й Советской улице. С 2006 года оно известно тем, что там располагается популярный андеграундный музыкальный клуб "Цоколь". Объявление о продаже в интернете появилось 7 декабря 2021 года.

- Продается трехэтажное здание площадью 681 квадратных метров. Есть три отдельных входа, возможность парковки перед помещением. Его универсальность позволяет использовать площадь дома под торговлю, офисы, кафе и рестораны и многое другое, - рассказал продавец.

Угловая часть дома была построена в конце 18-го века. Уже в 1862 году было достроено архитекторами Андреевым и Дмитриевым. Со временем от усадьбы остался лишь угловой двухэтажный дом и одна из дворовых построек. За все здание продавец хочет 100 миллионов рублей. Добавим, что дом находится под охраной КГИОП.