Картину авангардиста Баранова-Россине выставили на продажу в Петербурге

Картину авангардиста Баранова-Россине продают в Петербурге за 1,5 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу картину известного авангардиста, живописца и скульптора Владимира Давидовича Баранова-Россине. Полотно находится в частной коллекции жителя города. Объявление о продаже появилось в интернете 24 ноября 2021 года. За полотно продавец хочет более 1,5 миллиона рублей.

- Картина Бараннова-Руссине, темпера на бумаге, на картоне. Размер без рамы 54 на 46 сантиметров, - рассказал продавец.

Судя по стилистике, мазкам и подписи, полотно действительно является подлинным. Впрочем, это не удивительно, так как Баранов-Россине долгое время жил в Петербурге. После февральской революции он преподавал в петроградских свободных художественных мастерских, а также организовал мастерскую в здании бывшей Академии художеств.

Россине погиб в 1944 году в концлагере Освенцим.