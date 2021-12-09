Бывшего совладельца «Юлмарта» и сети «Рив Гош» привезли в суд для избрания меры пресечения

Бизнесмена Августа Мейера привезли в суд. Фото: ОПС Пб

Бывшего совладельца «Юлмарта» и нынешнего акционера сети «Рив Гош» Августа Мейера привезли в Московский районный суд Петербурга для избрания меры пресечения. Следствие настаивает на аресте бизнесмена, которого обвиняют в мошенничестве на 2,3 миллиарда рублей.

- Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера. Ходатайство в отношении Мейера рассматривается с участием переводчика, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие инкриминирует Мейеру, а также его деловым партнерам по «юлмарту» хищение 2,3 млрд рублей у Сбербанка, которые были получены на развитие бизнеса. Однако позднее ритейлер, занимавшийся продажей электроники, был обанкрочен и прекратил существование. Следователи подозревают, что владельцы закрыли компанию намеренно.

Мейер, входящий в число 200 богатейших бизнесменов России, был задержан накануне вместе со своей женой. Само дело о мошенничестве было возбуждено еще в 2017 году.