Следствие просит арестовать экс-совладельца сети «Юлмарт» Августа Мейера

Мейер - уроженец США, заседание идет с участием переводчика. Фото: ОПС СПб

Следствие просит избрать содержание под стражей в качестве меры пресечения для одного из богатейших бизнесменов России Августа Мейера. Бывшего совладельца ритейлера «Юлмарт» и нынешнего – сети «Рив Гош», обвиняют в особо крупном мошенничестве.

- Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мейера подозревают в двух эпизодах мошенничества, предположительно с кредитом Сбербанка в 2,3 миллиарда рублей. Деньги, по версии следствия, были похищены путем намеренного банкротства «Юлмарта».

По делу, возбужденному еще в 2017 году, проходит также деловой партнер Мейера Дмитрий Костыгин. Претензии есть и к жене бизнесмена Инне Мейер. Она была задержана 8 декабря вместе с мужем.