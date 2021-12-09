Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова

На Ленинском проспекте парит прорванная труба. Фото: vk.com/spb_today

Два прорыва трубы с горячей водой произошли на Ленинском проспекте менее, чем за сутки. Местные жители в соцсетях сообщают о парении над асфальтом на пересечении с проспектом Маршала Жукова.

- Прорвало трубу на перекрестке Ленинского и Маршала Жукова. Пробка до улицы Котина, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по сообщениям в соцсетях, о коммунальной аварии на этом месте петербуржцы рассказывали и накануне вечером: «Прорыв труб, уже третий за неделю. Причем одно место парило уже неделю».

- Что у них там за трубы такие? Одноразовые что ли кладут или вовремя не меняют? Почему из раза в раз одно и тоже? – возмущаются горожане.

Напомним, что вечером 8 декабря при прорыве трубы на проспекте Луначарского серьезно пострадал сантехник ЖЭКа.