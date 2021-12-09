Новый МФЦ открылся в Пушкинском районе Петербурга

В Пушкинском районе открылся новый МФЦ Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга открылся новый МФЦ. Он расположился в Ленсоветовском поселке, в доме 244 по Московскому шоссе, где идет активная застройка нового района. Об этом 9 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- Петербурге активно застраиваются новые районы. В новостройках остро стоит вопрос создания инфраструктуры. Необходимо открывать не только школы, поликлиники и детские сады, но и МФЦ, чтоб жители новостроек могли оформлять госуслуги рядом с домом, - отметил глава комитета по информатизации и связи Смирнова Юлия Леонидовна.

В центре доступны девять окон. Он работает каждый день с 9:30 до 21:00 часов. Здесь можно получить свидетельство о рождении, записать ребенка в школу или детский сад, заменить паспорт, получить QR-код после перенесенного коронавируса и многое другое. В общей сложности местные жители могут получить более 350 услуг.