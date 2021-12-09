Первый Санкт-Петербургский государственный университет имени академика Павлова отметил 124-летие

Первому Санкт-Петербургскому государственному медицинскому университету имени академика И.П.Павлова исполнилось 124 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 8 декабря 2021 года, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова отметил день рождения - 124 лет. В честь этого в медучреждении прошла торжественная церемония награждения. Об этом рассказали в Смольном.

- На протяжении многих лет учреждение готовит высококвалифицированных специалистов, в Университете трудятся врачи, опыт и квалификация которых признаны в России и за рубежом. Особое внимание уделяется научным исследованиям, работа над которыми вносит серьезный вклад в развитие медицины, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Так, звание почетного доктора ПСПбГМУ получили зав. кафедрой психологии и наркологии Николай Незнаноы и зав. кафедрой терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии Василий Трофимов. Также были награждены многие медики вуза.

Добавим, что университет стал первым федеральным медучреждением, которое начало помогать Петербургу бороться с коронавирусом.