Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем Героев Отечества

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем Героев Отечества Фото: Олег ЗОЛОТО

9 декабря в России отмечается праздник - День Героев Отечества. С этим жителей Санкт-Петербурга поздравили губернатор Александр Беглов и глава Законодательного собрания Александр Бельский.

- Сегодня мы чествуем наших сограждан, проявивших мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны. Тех, кто внес огромный вклад и продолжает трудиться во имя укрепления обороноспособности нашей страны. Тех, кто, рискуя жизнью, спас людей, - говорится в поздравлении.

Для Петербурга этот праздник значим. Так, в этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. После этого Северная столица стала одной из первых удостоенных звания "Город-Герой".

На сегодня в городе на Неве живут 42 Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Беглов и Бельский поздравили с праздником тех, кто самоотверженно защищал город и страну.