Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге 9 декабря

В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает уверенно снижаться. Уже в течение недели ежедневный прирост становится все меньше по отношению к дню ранее. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 9 декабря 2021 года в городе зафиксировано на 4,4 процента меньше случаев инфицирования, чем накануне.

- За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 2111 жителей Петербурга. Также выздоровели 2961 пациентов и 54 скончались, - рассказали в оперативном штабе.

В общей сложности за время пандемии в Северной столице инфекция была выявлена у 808 984 человек, из них выздоровели 750 706 горожан, жертвами коронавируса стали 26 707 человек.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Власти города отметили, что могут перестать выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом без справки. То есть не был на учете в поликлинике.

Также напомним, что все жители города могут пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса. Для этого надо лишь записаться на прием к врачу.