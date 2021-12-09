Правительство России выделило три миллиарда рублей на реконструкцию развязки КАД в Кронштадте

К Кронштадту сделают новую дорогу. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Премьер-министр России подписал документ о выделении трех миллиардов рублей на реконструкцию Кронштадтской развязки КАД. К 2025 году здесь должен появиться новый въезд в город, который пока часто стоит в пробках.

- Реконструкция позволит увеличить пропускную способность данного участка дороги и повысить безопасность движения. Это необходимо как для местных жителей, так и для туристов, - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Деньги будут поступать постепенно, начиная с нынешнего момента и до 2025 года, когда строители должны сдать готовый объект.

Параллельно начнется расширение самого Кронштадтского шоссе, идущего от КАД в город, а также развития дорожной сети города-острова. На это деньги выделит уже Смольный.