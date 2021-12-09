Подозреваемого в вымогательстве задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве. Об этом 9 декабря 2021 года рассказали в следственном комитете Северной столицы. Так, задержанным казался 26-летний житель города, который является членом группировки.

- В октябре и ноябре 2021 года члены группировки получили информацию о том, что у местной жительницы есть задолженность в 170 тысяч рублей. Тогда они стали звонить и писать угрозы и требованием вернуть деньги, но не самой женщине, а людям, которые снимают у нее комнаты, - рассказали в комитете.

На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства и причастных к вымогательству людей. Проходит ряд обысков, а также возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела продолжается.