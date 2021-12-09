СК завел дело на жителя Петербурга, избившего до крови бывшую жену и укравшего их общего сына

СК завел дело на отца, избывшего бывшую жену и похитившего сына. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о самоуправстве в отношении мужчины, который жестоко избил бывшую жену и украл их общего сына.

- Утром 8 декабря 2021 года вопреки решению суда об ограничении его в родительских правах , около одного из домов по Суздальскому проспекту нанес не менее 8 ударов руками своей бывшей жене. Затем, мужчина самовольно забрал сына и скрылся с ним, - сообщает пресс-служба Следкома.

Женщина, у которой в кровь было разбито лицо и поврежден нос, обратилась в полицию и к врачам. После оказания помощи ее отпустили на домашнее лечение. А правоохранительные органы занялись поисками 49-летнего Константина С., который уже не в первый раз самовольно забирает ребенка, несмотря на установленный судом порядок свиданий с сыном.

Напомним, что в конце лета 2020 года отец увез сына с прогулки на электросамокате. Мать заявила в полицию, а СК завел дело об убийстве, но через несколько месяцев малыша нашли и вернули маме. Отец остался на свободе и теперь сделал новую попытку. По нынешней статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.