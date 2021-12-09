Густой туман окутал район Парнаса в Петербурге

Район Парнаса заволокло густым туманом Фото: СОЦСЕТИ

Необычной густой туман, словно молоко, окутал района Парнаса в Санкт-Петербурге. Необычной красоты природное явление заметили местные жители днем 9 декабря 2021 года и поспешили поделиться видео и фотографиями в социальных сетях.

- Никогда не видела такой густой туман. Он буквально заливается в проход между домами, - восхитилась петербурженка.

Туманом заволокло буквально все, словно облака опустились на землю и укрыли дома, детские площадки, дороги. Не видно практически ничего.

Туман, словно облака, полностью накрыл всю местность Фото: СОЦСЕТИ

На некоторых фотографиях, сделанных с высоты 20-х этажей, видно только бескрайнее небо и туман, который стелится ниже. Такой же вид бывает, когда самолет поднимается над облаками.

Жители Парголово рассказали, что у них сложилась похожая ситуация. Правда там туман не настолько густой.