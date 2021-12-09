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Общество9 декабря 2021 10:54

Густой туман окутал район Парнаса в Петербурге

Дома словно залило парным молоком
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Район Парнаса заволокло густым туманом

Район Парнаса заволокло густым туманом

Фото: СОЦСЕТИ

Необычной густой туман, словно молоко, окутал района Парнаса в Санкт-Петербурге. Необычной красоты природное явление заметили местные жители днем 9 декабря 2021 года и поспешили поделиться видео и фотографиями в социальных сетях.

- Никогда не видела такой густой туман. Он буквально заливается в проход между домами, - восхитилась петербурженка.

Туманом заволокло буквально все, словно облака опустились на землю и укрыли дома, детские площадки, дороги. Не видно практически ничего.

Туман, словно облака, полностью накрыл всю местность

Туман, словно облака, полностью накрыл всю местность

Фото: СОЦСЕТИ

На некоторых фотографиях, сделанных с высоты 20-х этажей, видно только бескрайнее небо и туман, который стелится ниже. Такой же вид бывает, когда самолет поднимается над облаками.

Жители Парголово рассказали, что у них сложилась похожая ситуация. Правда там туман не настолько густой.