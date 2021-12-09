Следствие просит отправить под домашний арест жену совладельца «Юлмарта» Инну Мейер

Инну Мейер просят отправить под домашний арест. Фото: ОПС СПб

Органы следствия настаивают на домашнем аресте для жены и делового партнера бизнесмена Августа Мейера Инны, которая проходит по делу об особо крупном мошенничестве с кредитом Сбербанка на 2,3 млрд рублей.

- Московский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Инны Мейер, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Несколькими минутами ранее тот же суд арестовал самого совладельца «Юлмарта» и «Рив Гоша». В СИЗО один из богатейших бизнесменов России будет находиться до 7 февраля.

Сам Мейер вину в мошенничестве отрицает и заявляет о давлении следователей, угрожавших отправить детей пары в приют, если бизнесмена и его жену посадят.