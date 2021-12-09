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Общество9 декабря 2021 11:12

Ледяной дождь обрушится на Ленобласть 10 декабря

Ночью температура воздуха опустится до минус 25 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Ленобласть накроет ледяной дождь 10 декабря

Ленобласть накроет ледяной дождь 10 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

Под конец рабочей недели погода в Ленинградской области сильно ухудшится. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 10 декабря 2021 года, регион ожидает морось и ледяной дождь, а в ночное время суток температура воздуха опустится до минус 25 градусов.

- Ночью в области будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, на западе посильнее, до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха около минус 13-18 градусов, местами до 22-25 градусов мороза, - рассказали в пресс-службе МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем будет облачно с прояснениями. В конце для на западе региона начнется морось и ледяной дождь, из-за чего дороги покроются коркой гололеда. Ветер также юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура порядка 6-11 градусов мороза, местами до минус 16 градусов.