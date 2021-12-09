Елизаветинская больница отсудила 7 миллионов рублей за проблемную информационную систему

Елизаветинская больница выиграла суд на 7 млн рублей. Фото: vk.com/elizspb

Елизаветинская больница Петербурга выиграла суд у разработчика информационной медицинской системы, которая работала не так, как полагалось. Из-за этого у стационара возникали проблемы, а поставщик программного обеспечения решать недочеты не спешил.

- Опытный образец медицинской информационной системы «МедСфера», введенный в эксплуатацию, содержал ряд недостатков, препятствующих использованию системы по функциональному назначению, - сообщает пресс-служба больницы.

Разработчик устранять проблемы отказался, несмотря на еще действующий гарантийный срок. Учитывая, что Минздрав требовал вводить цифровизацию в больницах, руководству Елизаветинки пришлось закупить другую, уже проверенную в деле информационную систему. А с разработчика первой по суду истребовали выплаченные деньги.

Процесс длился почти два года, но 8 декабря Арбитражный суд принял решение о взыскании более семи миллионов рублей в пользу больницы.