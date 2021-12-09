Выставка современного художника Миши Маркера откроется в Петербурге

В Петербурге откроется выставка уличного художника Миши Маркера / Фото: Миша Маркер

В Санкт-Петербурге откроется новая выставка современного уличного художника Миши Маркера, которая называется просто и лаконично "Миша". Состоится она в пространстве 10.203 на Кожевенной улице, дом 23, рядом с "Севкабель Портом". Об этом 9 декабря 2021 года рассказали организаторы выставки.

- Закончить этот год мы решили первой персональной выставкой в мастерской 10.203 - пространство, несомненно, сложное для экспонирования одного художника. Но здесь важно, какой это художник, - рассказали в 10.203. - Он многим из вас знаком, но при этом вы его совсем не знаете. В общем - автор в представлении не нуждается, хотя в названии выставки он уже, собственно, и представился.

Миша Маркер известен в Петербурге работами с плакатами по мотивам фильма "Три билборда", а также баннером "Время затянуть потуже пояса". Также его работы выставлялись в Мраморном дворце на выставке "Поколение тридцатилетних в современном искусстве".

Открытие выставки состоится 11 декабря в 19:00. Продлится она до 26 декабря.