Движение по проспекту Стачек в Петербурге ограничат на полгода с 10 декабря

Движение по проспекту Стачек ограничат до мая 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге намечаются очередные ограничения на дорогах. Об этом 9 декабря 2021 года предупредили в ГАТИ. Так, автомобилистам придется искать новые пути обхода Светлановского проспекта, улицы Коллонтай и проспекта Стачек.

- С 10 декабря будет ограничен проезд по Светлановскому проспекту от улицы Орбели до Светлановской площади. Там до 8 января 2022 года будут прокладывать инженерные сети, - рассказали в ГАТИ.

Также 10 декабря начнутся работы на проспекте Стачек, поэтому на полгода до 12 мая 2022 года по проспекту будет ограничено движение от Оборонной улицы до улицы Белоусова.

Следом начнутся работы по прокладке газопровода на улице Коллонтай. С 11 декабря 2021 года по 19 апреля 2022 года движение по улице от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности будет полностью закрыто.