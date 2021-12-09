Рост госпитализаций больных коронавирусом произошел в Петербурге

В Петербурге произошел рост госпитализаций больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока распространение коронавируса падает в Санкт-Петербурге, растет количество госпитализаций. По данным Смольного на 9 декабря 2021 года в городских больницах оказались еще почти 400 человек.

- За минувшие сутки были госпитализированы 391 пациентов с коронавирусом и пневмониями. Также выписаны 436 человек, - рассказали в городской администрации.

Всего в Северной столице развернуто 7,9 тысяч коек в 18 больницах для лечения инфицированных. Из них занято 5,8 тысяч мест. Запас коек остается большой.

Среди тяжелобольных 564 пациента, которые находятся в отделениях реанимации. Еще 311 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" содержатся 132 человека, еще 387 находятся в пансионате "Заря".