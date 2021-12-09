Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 12:58

Житель Петербурга убил собутыльника, завернул в брезент и спрятал в траншее 17 лет назад

Приговор ему вынесли лишь сейчас
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербуржец получил восемь лет за давнее убийство.

Петербуржец получил восемь лет за давнее убийство.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга получил срок за убийство 17-летней давности. Весной 2004 года он до смерти избил собутыльника в спортклубе, а чтобы скрыть преступление, завернул труп в брезент и закопал.

- 18 мая 2004 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары по различным частям тела, от которых тот скончался. В дальнейшем тело жертвы было перевезено на территорию Канонерского острова и спрятано в траншее, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Позднее преступление вскрылось, однако убийца успел сбежать и долгое время скрывался от следствия. Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колони строгого режима.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.