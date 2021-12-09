Больше 100 пар поженятся в Петербурге в "зеркальную" дату 22 февраля 2022 года

Больше 100 пар Петербурга отметят свадьбы в «зеркальную» дату 22.02.2022 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Влюбленные часто выбирают красивые даты для того, чтобы заключить брак. Так в Санкт-Петербурге уже более 100 пар подали заявления для того, чтобы расписаться в "зеркальную" дату 22 февраля 2022 года - 22.02.2022. Об этом рассказали "Невские новости".

- По состоянию на 7 декабря на 22 февраля 2022 года в Петербурге на регистрацию заключения брака подано 113 заявлений, - пишет издание со ссылкой на ЗАГС.

У влюбленных еще есть время, чтобы занять эту дату. По правилам, пары могут жениться спустя месяц и не позднее года со дня подачи заявления. Поэтому те, кто хочет связать себя узами брака в "зеркальную" дату, должны успеть подать заявление до 21 января 2022 года.

Считаются, что такие даты обладают магическими свойствами и способны влиять на судьбы людей. Астрологи отмечают, что для свадьбы или рождения ребенка есть наиболее благоприятное время.