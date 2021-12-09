Виновных в плохой уборке снега в Петербурге привлекли к ответственности

Жилищной инспекцией Санкт-Петербурга виновные в плохой уборке лица привлечены к административной ответственности Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Санкт-Петербурге накажут тех, кто виновен в плохой уборке снега. Об этом в Смольном заявили 9 декабря 2021 года. Каждый день жилищная инспекция проводит объезды и проверяет, как очищены крыши, а также дворы в городе.

- Особое внимание следует уделить устранению скользкости на придомовой территории, очистке кровли и водостоков от наледи, - отметила начальник инспекции Ольга Акацевич.

Она подчеркнула, что управляющие компании должны приложить силы, чтобы хорошо и вовремя убирать снег и наледь, ведь от этого зависит безопасность жителей.

Инспектор отметила, что больше всего нарушений в центральных районах Петербурга. Она заявила, что виновные в нарушениях лица будут привлекаться к самой строгой ответственности. По результатам проверок возбуждено 40 административных дел на общую сумму штрафных санкций более 8 млн рублей.