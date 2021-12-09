Набережную Малой Невы у моста Бетанкура благоустроят в «контейнерном» стиле

Беседки сделают в стиле морских контейнеров. Фото: предоставлено ландшафтным бюро «Нескучный сад»

Новое общественное пространство появится в Петроградском районе Петербурга. Благоустроенную площадку оборудуют на набережной Малой Невы у моста Бетанкура. Здесь появятся места для рыбалки и беседки в виде морских контейнеров, все же Петербург – город-порт.

- Берег очистят от мусора, высадят деревья и кустарники, а также многолетние цветы. Конечно, общественное пространство будет подсвечено, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Прогулочные дорожки сделают с учетом людей с ограниченными возможностями. Появятся скамейки для отдыха, а также спортивная площадка и зона с вращающимися лежаками для релаксации.

Проект преображения территории уже разработан, но сроки реализации пока не называются.