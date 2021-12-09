Жену совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест по делу о хищении 2,3 млрд у Сбербанка

Инну Мейер отправили под домашний арест. Фото: ОПС СПб

Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Инну Мейер, жену совладельца торговых сетей «Юлмарт» и «Рив Гош» Августа Мейера. Обоих подозревают в особо крупном мошенничестве с кредитом Сбербанка в 2,3 млрд рублей. Ни сам бизнесмен, ранее отправленный в СИЗО, ни его супруга вины не признали.

- Инна Мейер и ее защитник возражали, указав, что ходатайство следствия является незаконным и необоснованным. Причастность Мейер к совершению вышеуказанных преступлений не доказана. Просили в качестве меры пресечения запрет определенных действий или залог, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Решением судьи, до 7 февраля Инне Мейер запрещено выходить их квартиры кроме ежедневных 4-часовых прогулов, а также использовать Интернет и другие средства связи. Круг общения ограничен родными, адвокатом и следователем.

Отметим, что у Инны и Августа Мейер есть четверо детей, за судьбу которых бизнесмен особенно переживал и даже расплакался в суде.