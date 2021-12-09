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Происшествия9 декабря 2021 14:02

Видео момента аварии грузовика с бетонными сваями на КАД появилось в соцсетях

Камера авторегистратора показала, с чего началась массовая авария
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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"Замес" с двумя грузовиками собрал огромные пробки на КАД. Фото: vk.com/spb_today

"Замес" с двумя грузовиками собрал огромные пробки на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Массовая авария на КАД Петербурга, собравшая многокилометровые пробки по обеим сторонам трассы к Кудрово, началась с остановившейся «Газели». Именно в нее влетела шаланда с бетонными балками. Потом грузовик отбросило на разделительный отбойник, а многотонный груз рассыпался по дороге.

- Видео сегодняшней аварии на КАД с бетонными блоками. Соблюдайте скоростной режим и внимательно следите за дорожной обстановкой, пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» владелец авторегистратора.

Учитывая, что его машина шла практически за шаландой со сваями, пользователи соцсетей тут же окрестили автомобилиста везунчиком.

Удивительно, но в массовой аварии обошлось без пострадавших, хотя побились минимум пять машин: шаланда со сваями, «Газель», которой она снесла кузов, фура на встречной стороне, которую едва не задело балкой, а также две соседние легковушки, которые уходили т столкновения.

Пробки, которые собрались еще два часа назад, все еще стоят.