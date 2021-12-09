Вестибюль станции метро «Маяковская» откроется для пассажиров с 10 декабря

"Маяковскую" откроют после ремонта 10 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 10 декабря станция метро «Маяковская» снова будет доступна для пассажиров. Точнее – верхний вестибюль, который был закрыт почти год. Все это время здесь шел капитальный ремонт. Зато внизу пересадочная станция работала как обычно.

- Вестибюль «Маяковской» был закрыт на капитальный ремонт 11 месяцев. За это время полностью восстановлена гидроизоляция наклонного хода, Отремонтированы все три эскалатора, смонтированы новые системы освещения и пожаротушения. Заменены двери, смонтирована тактильная плитка для незрячих людей, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Внутри наземного павильона на стенах появилась отделка саянским мрамором, который заменил мрамор «Газган». Пол уложен привычным серым гранитом «Возрождение».

Но есть и более заметные изменения: из-за приспособления вестибюля для маломобильных пассажиров, войти на «Маяковскую» отныне можно лишь с Невского проспекта, а выйти – только на улицу Марата.

График работы «Маяковской» с 10 декабря 2021 года: на вход - с 5:40 до 0:25, на выход - с 5:40 до 0:45 часов.