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Общество9 декабря 2021 14:49

Заводоуправление «Невского железопрокатного завода» взяли под охрану как памятник

Распоряжение выпустил КГИОП
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Здание заводоуправления взяли под охрану. Фото: citywalls.ru

Здание заводоуправления взяли под охрану. Фото: citywalls.ru

Заводоуправление «Невского железопрокатного завода» на проспекте Обуховской обороны получил статут охраняемого памятника. Соответствующее распоряжение выпустил Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП).

- Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Заводоуправление», расположенного по адресу: проспект Обуховской обороны, дом 51 литера АФ, - говорится в распоряжении, опубликванном на сайте городской администрации.

Само заводоуправление в ходит в числящийся памятником комплекс построек «Невского железноделательного, механического и корабельного завода», он же «Невский железопрокатный завод» Семянникова и Полетики.

СПРВКА «КП»:

4-этажное здание заводоуправления было построено в 1855 году по проекту архитектора Романа фон Генрихсена. Своего назначения оно никогда не меняло. После революции 1917 года предприятие было национализировано, а затем получило имя Ленина.