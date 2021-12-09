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Общество9 декабря 2021 15:13

В Гатчинском районе очередникам вручили ключи от новых квартир

В только что построенный дом расселили людей из аварийного жилья
Игорь ВЛАДИМИРСКИЙ
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Новые счастливые новоселы появились 9 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области. Здесь, в присутствии губернатора Александра Дрозденко, очередникам вручали ключи от квартир в новом, только что построенном доме.

- В такой хороший праздничный день поздравляю вас с огромным событием — новосельем! Напомню, что область идет с небольшим опережением по реализации программы расселения аварийного жилья, - приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Глава 47 региона отметил, что застройщик «совершил маленький подвиг», сдав шесть добротных домов с хорошим благоустройством всего за год. Но на этом власти Ленобласти останавливаться не намерены: в следующем году начнут строиться еще 10 домов для очередников.

Всего до 2025 года по программе будет расселено 1084 аварийных дома, новые квартиры получат 15,5 тысяч человек. На это потратят 14,8 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.