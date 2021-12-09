Автограф актера Андрея Мягкова на его фотографии продают в Петербурге

Автограф Андрея Мягкова оценили в 10 тысяч рублей. Фото: "Авито".

Коллекционную открытку с фотографией актера Андрея Мягкова и его автографом продают в Петербурге через популярный сайт интернет-объявлений. Артист снят в расцвете своей популярности, в 1982 году.

- Продам открытку 1982 года. Черно-белая фотография советского актера театра и кино Андрея Мягкова с личной подписью, - сообщает продавец в объявлении на «Авито».

Цена указана жесткая – без торга. За реликвию владелец хочет получить ровно 10 тысяч рублей.

Отметим, что открытка была выпушена весной 1982 года изданием Республиканского комбината рекламы и проката кинофильмов «Укррекламфильм». На тот момент она стоила всего восемь копеек. Но без автографа звезды советского экрана, разумеется.

К этому времени Андрей Мягков, родившийся в Ленинграде и в детстве переживший блокаду, уже давно жил в Москве. Он был Заслуженным артистом РСФСР и успел сыграть в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975), «Служебный роман» (1977), «гараж» (1979) и других.

Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года.