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Общество9 декабря 2021 15:57

Петербургский Технологический институт закупает сувениров почти на 800 тысяч рублей

Вузу нужны кружки, календари и флешки с фильмом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Технологический институт покупает кружки, календари и флешки почти на 800 тысяч рублей.

Технологический институт покупает кружки, календари и флешки почти на 800 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербургский государственный технологический институт объявил о крупной закупке сувениров. Вуз разместил три заявки на сайте госзакупок, в которых институт ищет поставщика брендированных кружек, календарей и флешек.

- Изготовление и поставка USB-флеш-накопителя в картонной упаковке с фильмом «Технологический институт. Все для победы!» для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный технологический институт», - говорится в тексте одной из заявок.

За 500 флешек институт готов заплатить 311 тысяч рублей. Еще 189 тысяч рублей будет стоить закупка сувенирных кружек с нанесением логотипа вуза. Календари, также брендированные по заказу «техноложки», обойдутся в 284 тысячи.

Итого, на закупку сувениров бюджетное учреждение потратит 784 тысячи рублей или меньше, если цена в ходе торов будет понижена.