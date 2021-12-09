Петербургский Технологический институт закупает сувениров почти на 800 тысяч рублей

Технологический институт покупает кружки, календари и флешки почти на 800 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербургский государственный технологический институт объявил о крупной закупке сувениров. Вуз разместил три заявки на сайте госзакупок, в которых институт ищет поставщика брендированных кружек, календарей и флешек.

- Изготовление и поставка USB-флеш-накопителя в картонной упаковке с фильмом «Технологический институт. Все для победы!» для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный технологический институт», - говорится в тексте одной из заявок.

За 500 флешек институт готов заплатить 311 тысяч рублей. Еще 189 тысяч рублей будет стоить закупка сувенирных кружек с нанесением логотипа вуза. Календари, также брендированные по заказу «техноложки», обойдутся в 284 тысячи.

Итого, на закупку сувениров бюджетное учреждение потратит 784 тысячи рублей или меньше, если цена в ходе торов будет понижена.