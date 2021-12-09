130 тысяч жителей Петербурга оформили статус самозанятых

В Петербурге работает около 130 тысячи самозанятых граждан. Фото: Олег ЗОЛОТО

130 тысяч жителей Петербурга находятся в статусе самозанятых, по данным на конец 2021 года. Об этом рассказал глава комитета по труду и занятости Северной столицы Дмитрий Чернейко на конференции об итогах года в сфере труда. При этом, как прогнозирует чиновник, число самозанятых в городе в ближайшем будущем может увеличиться до 500 тысяч человек. Как считает Чернейко, горожане, работающие на себя, должны научиться жить по закону.

- Человек должен иметь возможность получить кредит, взять ипотеку, жить нормальной жизнью, а не бегать по углам с пачками наличных. Было бы плюс, даже если бы самозанятые вообще не платили никаких налогов, но хотя бы заявили о том, что они оформили этот статус, - сообщил Дмитрий Чернейко.

К слову, в Северной столице для самозанятых организовали особые налоги – в этом статусе рабочий может находиться лишь до того момента, когда его доход за год не выше 2,4 трлн рублей. Тем временем средняя зарплата в городе достигла 62,3 тысячи рублей, как заверяют в Смольном.