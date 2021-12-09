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Происшествия9 декабря 2021 16:43

Гангстеру Лосю из «бандитского Петербурга» дали 13 лет колонии за нападение на инкассатора

Мужчина скрывался от следствия на протяжении 19 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гангстер Геннадий Лось отправился в тюрьму за преступления во время периода "бандитского Петербурга". Фото: предоставлено "КП"

Гангстер Геннадий Лось отправился в тюрьму за преступления во время периода "бандитского Петербурга". Фото: предоставлено "КП"

Гангстера из времен «бандитского Петербурга» Геннадия Лося отправили в колонию строгого режима на 13 лет по громкому уголовному делу о нападении на инкассатора в далеком 1997 году. Напомним, тогда преступник вместе с бандой убили рабочего, охранявшего деньги, и выкрали почти 225 тысяч рублей. С похищенным они убежали к автомобилю и скрылись. В итоге Лось скрывался от следствия 19 лет.

Ранее «Комсомолка» подробно присматривалась к фигуре бандита и выяснила, что он скрылся из Петербурга в 2002 году и прятался от полиции и следствия в Краснодаре, где стал добряком, сменил имя, завел семью и стал риэлтором и бизнесменом. Правда, в апреле 2021 года за ним пришли оперативники.

- Лось вину признал полностью, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.