Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 16:58

В Ленобласти школьные каникулы начнутся с 25 декабря из-за коронавируса

В итоге ребята будут отдыхать более двух недель
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С 25 декабря в Ленобласти внезапно начнутся школьные каникулы.

С 25 декабря в Ленобласти внезапно начнутся школьные каникулы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области школьные каникулы начнутся на неделю раньше, с 25 декабря 2021 года. Об этом поспешили сообщить в региональном комитете общего и профобразования. Правило едино для всех школ на территории области. В итоге учащиеся средних общеобразовательных учреждений будут отдыхать чуть более двух недель. Причина очевидна – все из-за эпидситуации.

- Штаб по нераспространению коронавируса утвердил единый период зимних каникул для всех школ Ленобласти, с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 10 января обучающиеся приступят к занятиям, - отмечается на официальном сайте комитета.

«Комсомолка» обратилась в комитет по образованию Петербурга, чтобы уточнить, не будет ли в Северной столице таких же мер безопасности.