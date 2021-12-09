На Дворцовой площади зажгли главную новогоднюю ель

На Дворцовой зажгли новогоднюю ель. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Петербурге на Дворцовой площади зажгли новогоднюю ель. Красоту заметил корреспондент «Комсомолки» вечером 9 декабря. Дерево сразу преобразилось, ведь в дневное время на нем видны все «огрехи» - сломанные и помятые ветки. Напомним, ель привезли на Дворцовую поздней ночью 8 декабря. Полностью ее украсят к 20-му числу. Так что, вероятно, гирлянду на дереве зажгли в тестовом формате. Докричаться до рабочих, забравшихся на дерево, у нашего журналиста не вышло.

Так "помятая" зеленая красавица смотрится куда лучше. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Очень круто, что елка живая! Даже не представляю, как они ее сюда привезли целиком, не распилив! – поделился эмоциями с журналистом «КП-Петербург» житель Северной столицы Александр.

Украшать елку закончат к 20 декабря. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Добавим, что высота елки составляет более 30 метров. Присмотрели зеленую красавицу в Приозерском районе Ленобласти.