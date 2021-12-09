Волонтеры второй день спасают котят, застрявших между домами в Петербурге

Два дня жители слышат жалобное мяуканье. Фото: vk.com/baggyhoum

В Петербурге два дня подряд спасают котят, которые застряли между домами. Малышей заметили в Невском районе в Рабфаковском переулке. Пушистики жалобно мяукали, чем привлекли внимание прохожих. Женщина по имени Александра попыталась их подозвать, но два маленьких рыжика испугано забились еще глубже. Рукой туда было не подобраться.

- Возможно они остались без мамы. Нужна помощь в поиске котят, - бросили клич о помощи волонтеры в группе «BAGGY. Бездомные животные. Дорога к Доброму Дому» в соцсети «Вконтакте».

Тем же вечером, 8 декабря, добровольцы отправились вызволять малышей. Волонтеры слышали только плач малышей, но те не выходили. А потом и вовсе замолкли. Сумели поймать только взрослую кошку, которую потом передали на передержку, а котята по-прежнему оставались там. А между тем, на улице ночью было минус 15 градусов. На следующий день спасатели вернулись, но попытка не увенчалась успехом. Вечером 9 декабря добровольцы продолжают искать бедолаг. Как рассказали местные жители, они целый день слышали мяуканье рыжиков.