50 живых елок появится на Дворцовой площади к Новому году

Новогоднее оформление Дворцовой площади еще не завершилось. Фото: Артем КИЛЬКИН

На одной лишь новогодней елке праздничное оформление Дворцовой площади в Петербурге не закончится. Вокруг «хозяйки праздника» выстроят в общей сложности 60 елочек поменьше, объединенных в четыре дизайнерские композиции. Об этом в четверг, 9 января, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

- Будет четыре фотозоны с отдельно стоящими фигурами к Новому году и малыми живыми елочками, - поделился Андрей Чистяков. – Всего их будет порядка пятидесяти. По размеру - от двух до четырех метров.

Напомним: ранее «Комсомолка» показывала, как выглядит главная новогодняя елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ее еще в конце лета нашли в лесу под Приозерском. В высоту «хозяйка праздника» - более тридцати метров. В обхвате – более двенадцати.