В Петербурге пока не собираются отпускать школьников на ранние новогодние каникулы по примеру Ленобласти

В Петербурге пока не будет ранних школьных каникул. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге пока не собираются отпускать школьников на ранние новогодние каникулы, как это сделали в Ленобласти. Об этом «Комсомолке» сообщили пресс-службе комитета по образованию Северной столицы. Напомним, в 47-м регионе учащиеся с 1 по 11 классы будут отдыхать уже с 25 декабря 2021 года.

- У нас (в Петербурге – При. Ред.) пока все по плану, без изменений. Зимние каникулы будут в период с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно и составят 12 дней, - отметили «КП-Петербург» в городском комитете по образованию.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что из-за коронавируса и ОРВИ в Северной столице на удаленке находится 551 школьный класс из 166 школ. Это только 2,75% от общего числа классов в Петербурге.