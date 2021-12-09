Статус достопримечательности получила земля у поселка Тельмана, где защитили братскую могилу от застройки

Поисковики обнаружили останки солдат в Ленобласти. Теперь эта земля станет достопримечательностью. Фото: Сергей Мачинский

Территория возле поселка имени Тельмана в Ленобласти, где поисковикам удалось отбить братскую могилу от застройки, получит статус «Достопримечательное место «Ижорский рубеж». Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона. Напомним, захоронения бойцов разворотили бизнесмены, позже их задержали и отправили под суд. Коммерсанты хотели незаконно построить на участке коттеджный поселок.

- Проект документа о включении его в перечень выявленных объектов культурного наследия уже разместили на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти, - отметили в региональном правительстве.

Документ скоро пройдет антикоррупционную экспертизу, а также историко-культурную проверку. Ожидается, что в 2022 году территория захоронения бойцов официально станет достопримечательным местом.