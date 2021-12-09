Александр Дрозденко узнал насущные проблемы жителей Ленобласти и пообещал их решить

Власти Ленобласти ответили на вопросы жителей региона. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Александр Дрозденко провел прием обращений жителей Ленобласти во время рабочей поездки в Гатчинский район. В частности, главу 47-го региона спросили о вводе в эксплуатацию долгожданного бассейна в районе Аэродром. Как заверил Дрозденко, объект уже готов на 99%, его откроют для посетителей в первом квартале 2022 года. Дело осталось за малым – сделать благоустройство территории.

Еще жители Гатчины интересовались тем, когда ждать в районе новых школ. По словам губернатора, в микрорайоне IQ учебное учреждение откроют в сентябре 2023 года, а в микрорайоне Аэродром – в 2024 году. Обе школы будут вмещать 1175 учеников. Однако к двум-трем старым школам в Гатчине планируют сделать пристройки. Что касается школы в Кудрово на Столичной улице на 1100 мест, то ее откроют после зимних каникул, но только для школьников с 1 по 7 классы.

Не обошлось без вопросов о мерах поддержки бизнесменов. Предприниматель из Соснового Бора Денис Поничев поинтересовался, не будет ли от властей новых льгот.

- Александр Дрозденко рассказал о том, какие виды поддержки уже действуют, а какие появятся в 2022 году. В частности, речь идет о субсидиях на компенсацию затрат по прямой деятельности организаций, грантах на поддержку мероприятий от 100 до 500 тысяч рублей, социальной ипотеке и «социальном заказе», - отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кроме этого губернатор поручил сделать уличное освещение на проспекте Добровольского во Всеволожске, где недавно поставили остановку.