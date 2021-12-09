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Общество9 декабря 2021 19:11

Школу №174 в центре Петербурга назовут в честь пожарного Ильи Белецкого, погибшего при тушении «Невской мануфактуры»

В комитете по культуре Северной столицы рассказали об итогах заседания топонимической комиссии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Школу в центре Петербурга назовут в честь погибшего пожарного Ильи Белецкого. Фото: СОЦСЕТИ

Школу в центре Петербурга назовут в честь погибшего пожарного Ильи Белецкого. Фото: СОЦСЕТИ

Школе №174 в центре Петербурга присвоят имя пожарного Ильи Белецкого, героически погибшего при тушении «Невской мануфактуры». Об этом сообщает комитет по культуре Северной столицы, подводя итоги очередного заседания топонимической комиссии. Напомним, спасатель МЧС погиб при эвакуации людей из горящего здания. Невеста Ильи Белецкого рассказала «КП-Петербург», что пара собиралась пожениться.

- Пожарного посмертно наградили орденом Мужества. Теперь его имя будет носить школа №174 Центрального района, - уточняют в пресс-службе городского комитета по культуре.

Кроме этого топонимическая комиссия определилась, что сад, что находится западнее дома №20 на Костромском проспекте, будет называться Вишневым садом. Еще из любопытного – в Невском районе будет Ультрамариновая улица, она находится между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом.